韩国金融：德银韩国分支将向五家韩国金融机构支付281亿韩元赔偿金

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔11月25日 - 韩国一名法官周三表示，法院已完成一宗市场操控案件的调解，德意志银行 旗下两家韩国分支机构，将向五家韩国金融公司支付约280亿韩元(2,450万美元)损害赔偿。
首尔中心地区法院法官Lim Kwang-ho周三对路透称，德意志银行韩国分支在2010年11月11日临近收盘时，在韩国股市抛售价值约2.4万亿(兆)韩元的股票，导致股价大跌；五家韩国金融公司就此要求得到赔偿。
韩国最高金融监管机构2011年4月暂停德银在该国的部分经纪业务六个月时间，因此前裁定该行存在股市操纵行为。
德银将向KB财产保险有限公司 、Meritz Fire & Marine Insurance 、兴国火灾海上保险 、新韩生命保险以及兴国生命保险五家机构支付赔偿金。
韩国经济日报周三稍早援引法院消息报导称，这五家公司将拿到手的281亿韩元，约相当于求偿金额的80%。而韩国金融业者要求获得赔偿总额约为2,800亿韩元。
韩国经济日报援引法院资料称，其他要求赔偿的公司包括韩国存款保险公司与韩亚金融投资。
德意志银行发言人未立即就此置评。(完) (编译 徐文焰；审校 陈宗琦)
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。