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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 12:23 BJT

韩国金融：德银韩国分支将向五家韩国金融机构支付281亿韩元赔偿金

路透首尔11月25日 - 韩国一名法官周三表示，法院已完成一宗市场操控案件的调解，德意志银行 旗下两家韩国分支机构，将向五家韩国金融公司支付约280亿韩元(2,450万美元)损害赔偿。

首尔中心地区法院法官Lim Kwang-ho周三对路透称，德意志银行韩国分支在2010年11月11日临近收盘时，在韩国股市抛售价值约2.4万亿(兆)韩元的股票，导致股价大跌；五家韩国金融公司就此要求得到赔偿。

韩国最高金融监管机构2011年4月暂停德银在该国的部分经纪业务六个月时间，因此前裁定该行存在股市操纵行为。

德银将向KB财产保险有限公司 、Meritz Fire & Marine Insurance 、兴国火灾海上保险 、新韩生命保险以及兴国生命保险五家机构支付赔偿金。

韩国经济日报周三稍早援引法院消息报导称，这五家公司将拿到手的281亿韩元，约相当于求偿金额的80%。而韩国金融业者要求获得赔偿总额约为2,800亿韩元。

韩国经济日报援引法院资料称，其他要求赔偿的公司包括韩国存款保险公司与韩亚金融投资。

德意志银行发言人未立即就此置评。(完) (编译 徐文焰；审校 陈宗琦)

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