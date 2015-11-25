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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 12:37 BJT

《全球汇市》美元疲软，商品货币受益于油价反弹

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0656 1.0640 0.15 -11.91 1.2097

美元/日圆 122.42 122.51 -0.07 2.48 119.68

欧元/日圆 130.45 130.35 0.08 -10.17 144.78

美元/瑞郎 1.0162 1.0167 -0.05 2.22 0.9941

英镑/美元 1.5094 1.5083 0.07 -3.08 1.5573

美元/加元 1.3284 1.3301 -0.13 14.34 1.1618

澳元/美元 0.7267 0.7253 0.19 -11.03 0.8168

新西兰元/美元 0.6573 0.6551 0.34 -15.70 0.7797

澳元/日圆 88.960 88.860 0.11 -8.97 97.750

新西兰元/日圆 80.470 80.260 0.26 -13.94 93.310

英镑/日圆 184.78 184.78 0.00 -0.57 186.38

澳元/新西兰元 1.1049 1.1056 -0.06 5.54 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/王颖/李爽/刘秀红；审校 张荻/杜明霞/许娜/孙茉莉)

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