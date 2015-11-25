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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 13:16 BJT

标题新闻：马来西亚11月1-25日棕榈油出口1,200,107吨，较上月同期基本持平--船货验证机构ITS

注：ITS的全称为Intertek Testing Services

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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