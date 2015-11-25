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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 13:32 BJT

《汇市简讯》美元/韩元继续下滑，因美元多头放弃

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    * 美元/韩元继续由稍早高点1147.9下滑至1143
    * 美元多头继续放弃
    * 支撑位在1141.3，为10/11月韩元由1120.5到1175这波升势的61.8%
费波纳奇回档技术位
    * 如果跌破1140，可能在年底前跌回至1120
    * 亚洲股市多数表现清淡，韩国股市综合股价指数跌0.17%，MSCI明
晟亚太地区(除日本)指数上涨0.07%。(完)
    
      
      
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 (编译 李春喜; 审校 李爽)

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