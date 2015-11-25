台湾股市：小幅收跌续创一周新低，外资操作趋保守短线难脱整理

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透台北11月25日 - 台湾股市周三小幅收跌续创一周新低。分析师表示，欧美股市再度笼罩在恐怖攻击阴影，今日台股随亚洲股市呈回档走势，加上外资操作趋保守，成交量持续萎缩，料短线难脱量缩盘整格局。
加权股价指数 收跌0.17%，报8,386.13点，此前收盘低点为11月18日的8,340.47点；今日成交初值 为742.55亿台币，上交易日修正后为816.92亿。
〞等吧，等12月美国升息后台股大概会有一波反弹，但空间不会太大，因为1月16号就要选举了。〞台新投顾分析师黄文清称，料在升息前包括台股等国际股市均倾向整理，但指数不致重挫。
凯基投顾分析师张明祥指出，由于外资在10月底关帐后不再积极操作，致成交量明显萎缩，目前盘面上仅内资着墨的类股如生技股等交投较热络。
分析师预估，短线指数主要区间暂看在8,312-8,526点。
欧洲股市周二跌至一周低位，因土耳其在叙利亚边境上空击落一架俄罗斯战机后，地缘政治紧张局势加剧，促使投资者逃离股市等风险资产。nL3T13J4CN
本地时间14:27，MSCI亚太明晟指数 升0.10%。(完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。