台湾股市：小幅收跌续创一周新低，外资操作趋保守短线难脱整理

路透台北11月25日 - 台湾股市周三小幅收跌续创一周新低。分析师表示，欧美股市再度笼罩在恐怖攻击阴影，今日台股随亚洲股市呈回档走势，加上外资操作趋保守，成交量持续萎缩，料短线难脱量缩盘整格局。

加权股价指数 收跌0.17%，报8,386.13点，此前收盘低点为11月18日的8,340.47点；今日成交初值 为742.55亿台币，上交易日修正后为816.92亿。

〞等吧，等12月美国升息后台股大概会有一波反弹，但空间不会太大，因为1月16号就要选举了。〞台新投顾分析师黄文清称，料在升息前包括台股等国际股市均倾向整理，但指数不致重挫。

凯基投顾分析师张明祥指出，由于外资在10月底关帐后不再积极操作，致成交量明显萎缩，目前盘面上仅内资着墨的类股如生技股等交投较热络。

分析师预估，短线指数主要区间暂看在8,312-8,526点。

欧洲股市周二跌至一周低位，因土耳其在叙利亚边境上空击落一架俄罗斯战机后，地缘政治紧张局势加剧，促使投资者逃离股市等风险资产。nL3T13J4CN