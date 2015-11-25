中国能源：安徽淮南潘集煤矿外围勘查获煤炭资源量47.9亿吨，为华东最大

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京11月25日 - 新华网周三援引安徽省国土资源厅称，安徽省淮南煤田潘集煤矿外围煤炭勘查报告通过省国土资源厅专家评审，称此次勘查共探获煤炭资源量47.92亿吨，是目前华东地区单个最大煤矿。 报导称，淮南潘集煤矿外围煤炭勘查项目勘查面积约281平方公里，规模达特大型，其中包括1/3焦煤25.73亿吨、气煤22.19亿吨. 安徽省煤田地质局勘查研究院经过四年普查和详查阶段前期工作，利用地震、钻探、测井等手段，基本查明勘查区煤炭资源赋存情况。勘查显示，区域内共有可采煤层19层，平均厚度32.65米，主要为1/3焦煤和气煤，是理想的炼焦配煤，原煤可作动力用煤。 安徽省两淮煤炭基地是中国国家级13个煤炭勘查开发基地之一，截至2013年底，两淮煤炭基地淮南煤田探明资源量179亿吨。(完) (发稿 李文科; 审校 林高丽)
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。