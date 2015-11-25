主要国家经济指标预测--11月26日****

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月26日(四) 0030 澳洲资本支出 第三季 -3.0% -4.0% 建筑类资本支出 -5.5% -5.6% 工厂厂房/机器设备支出 -1.0% -1.2% 0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第三季 -- -2.4% 0900 欧元区M3货供额(年增率) 10月 +4.9% +4.9% 对家庭贷款 -- +1.1% 对非金融企业贷款 -- +0.1% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 10月 +0.1% -0.4% 所有家庭支出(较前月) +1.1% -1.3% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 10月 -0.1% -0.1% 全国整体CPI -- 持平 东京地区核心CPI(较上年同期) 11月 -0.1% -0.2% 东京地区整体CPI -- +0.1% 2330 日本求才求职比 10月 1.24 1.24 失业率 3.4% 3.4% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,710 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,279 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月25日(三) 0030 澳洲建筑完工 第三季 -3.6% -2.1% 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 10月 1.6 -- 0745 法国消费者信心指数 11月 正96 正95 0900 意大利经季节调整工业订单(较前月) 9月 -2.0% -- 未经季节调整工业订单(较上年同期) -0.8% -- 0900 意大利经季节调整工业销售(较前月) 9月 -0.1% -- 未经季节调整工业销售(较上年同期) -0.9% -- 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 10月 45.437 -- 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 9月 -0.1% -- 未经季节调整零售销售(较上年同期) +1.5% -- -- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 116.1 -- 1200 美国抵押贷款市场指数 前周 419.9 -- 再融资指数 1,621.9 -- 1330 美国实质个人支出(较前月) 10月 +0.1% -- 个人所得(较前月) +0.4% +0.4% 个人支出(经季调，较前月) +0.1% +0.3% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) +1.3% -- 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% -- (较上年同期) +0.2% -- 1330 美国耐久财订单 10月 +3.0% +1.5% 扣除运输的耐久财订单 +0.5% +0.3% 扣除国防的耐久财订单 +3.2% -- 扣除飞机的非国防资本财订单 +1.3% +0.4% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月21日当周 26.0 27.0 四周均值(万人) 27.1 -- 续请失业金人数(万人) 11月14日当周 220.7 216.4 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 9月 +0.8% -- (较上年同期) +6.1% -- 1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 11月初值 56.1 -- 服务业PMI 56.5 55.0 1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月终值 91.3 93.1 现况指数 104.3 -- 预期指数 82.9 85.7 1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 49.5 50.0 1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 10月 +1.3% -- 2100 韩国消费者信心指数 11月 106 -- 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 10月 47.9 50.1 出口(亿新西兰元) 38.3 40.2 贸易收支(亿新西兰元) 逆差9.63 逆差9.37 截至10月的一年 逆差32.37 逆差33.7 (完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。