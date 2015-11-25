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亚洲 | 2015年 11月 26日 星期四 07:14 BJT

****主要国家经济指标预测--11月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      预估值      前值
        
    11月26日(四)
    
    0030 澳洲资本支出                               第三季       -3.0%      -4.0%
             建筑类资本支出                                      -5.5%      -5.6%
             工厂厂房/机器设备支出                               -1.0%      -1.2%
    0815 瑞士工业订单(较上年同期)                   第三季         --       -2.4%
    0900 欧元区M3货供额(年增率)                       10月       +4.9%      +4.9%
               对家庭贷款                                          --       +1.1%
               对非金融企业贷款                                    --       +0.1%
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)                10月       +0.1%       -0.4%
             所有家庭支出(较前月)                               +1.1%       -1.3%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 10月       -0.1%       -0.1%
             全国整体CPI                                         --         持平
             东京地区核心CPI(较上年同期)             11月       -0.1%       -0.2%
             东京地区整体CPI                                     --        +0.1%
    2330 日本求才求职比                              10月       1.24        1.24
             失业率                                             3.4%        3.4%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                    前周        --    买超8,710
             外资投资日本股票(亿日圆)                            --    买超3,279
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    11月25日(三)
    
    0030 澳洲建筑完工                                第三季     -3.6%       -2.1%      
    0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                     10月       1.6        --      
    0745 法国消费者信心指数                            11月      正96        正95       
    0900 意大利经季节调整工业订单(较前月)               9月     -2.0%         --      
               未经季节调整工业订单(较上年同期)                 -0.8%         --      
    0900 意大利经季节调整工业销售(较前月)               9月     -0.1%         --      
               未经季节调整工业销售(较上年同期)                 -0.9%         --      
    0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件)   10月    45.437         --      
    1000 意大利经季节调整零售销售(较前月)               9月     -0.1%         --      
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                 +1.5%         --      
    --  美国建筑许可年率(万户)                   10月修正值     116.1         --       
    1200 美国抵押贷款市场指数                          前周     419.9         --       
             再融资指数                                       1,621.9         --     
    1330 美国实质个人支出(较前月)                      10月     +0.1%         --       
             个人所得(较前月)                                   +0.4%       +0.4%      
             个人支出(经季调，较前月)                           +0.1%       +0.3%      
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)               持平       +0.1%      
                                      (较上年同期)              +1.3%         --       
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                  +0.1%         --       
                                  (较上年同期)                  +0.2%         --       
    1330 美国耐久财订单                                10月     +3.0%       +1.5%      
             扣除运输的耐久财订单                               +0.5%       +0.3%      
             扣除国防的耐久财订单                               +3.2%         --       
             扣除飞机的非国防资本财订单                         +1.3%       +0.4%      
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)          11月21日当周      26.0        27.0       
                             四周均值(万人)                      27.1         --      
                   续请失业金人数(万人)        11月14日当周     220.7       216.4      
    1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)       9月     +0.8%         --       
                                     (较上年同期)               +6.1%         --       
    1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI)         11月初值      56.1         --        
                   服务业PMI                                     56.5        55.0       
    1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数         11月终值      91.3        93.1       
                                  现况指数                      104.3         --       
                                  预期指数                       82.9        85.7       
    1500 美国新屋销售年率(万户)                        10月      49.5        50.0       
    1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值             10月     +1.3%         --       
    2100 韩国消费者信心指数                            11月       106         --         
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                        10月      47.9        50.1       
               出口(亿新西兰元)                                  38.3        40.2       
               贸易收支(亿新西兰元)                          逆差9.63    逆差9.37  
                                             截至10月的一年 逆差32.37    逆差33.7 (完)

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