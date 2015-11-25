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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 14:00 BJT

标题新闻：丰田汽车在日本二度召回约160万辆2004-2008年所产汽车，重新检查安全气囊缺陷

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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