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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 14:11 BJT

澳洲股市：连续第二日收跌，因风险偏好降温

路透悉尼11月25日 - 澳股周三连续第二日下跌，继土耳其在叙利亚边境附近击落一架俄罗斯战机之后，不断升级的全球紧张局势打击了风险偏好。

S&P/ASX 200指数 收盘跌0.6%或32.7点，至5,193.7点。该指数周二下跌近1%。(完)

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