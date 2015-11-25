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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 14:17 BJT

日本股市：结束五日连涨收跌，受地缘政治紧张情势和日圆走强影响

路透东京11月25日 - 日股周三下跌，结束此前五日连涨走势，在地缘政治紧张情势打击风险偏好的情况下，投资者进行获利了结，而且日圆走强打击人气，拖累出口和金融类股。

日经指数 收盘跌0.4%至19,847.58点，结束五连涨行情。

东证股价指数 收盘跌0.7%至1,594.67点，JPX-日经400指数 跌0.7%至14,377.33点。(完)

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