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债券 | 2015年 11月 25日 星期三 14:23 BJT

标题新闻：巴西央行周三政策会议料连续第三次维持指标利率不变--路透调查

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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