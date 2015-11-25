《汇市简讯》欧洲盘初：美元多头了结部分获利

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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* 美元兑日圆下跌0.17%，欧元兑美元升0.16%，澳元兑美元涨0.19%，新西兰元兑美元升0.31%
* 美元兑离岸人民币下滑0.14%，美元兑马币跌0.94%，美元兑坡元跌0.35%，美国10年期公债收益率报2.2324%
* 日经指数收低0.39%，沪综指升0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.1%，美国原油涨0.4%，伦敦期铜下滑0.1%。
* 踏上升息路后如何走？美联储内部起争论
* 日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，央行可暂且不用通过扩大刺激政策来实现通胀目标，因为消费强劲促使企业更有信心提价 (完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。