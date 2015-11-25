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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 14:35 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元多头了结部分获利

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* 美元兑日圆下跌0.17%，欧元兑美元升0.16%，澳元兑美元涨0.19%，新西兰元兑美元升0.31%

* 美元兑离岸人民币下滑0.14%，美元兑马币跌0.94%，美元兑坡元跌0.35%，美国10年期公债收益率报2.2324%

* 日经指数收低0.39%，沪综指升0.31%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.1%，美国原油涨0.4%，伦敦期铜下滑0.1%。

* 踏上升息路后如何走？美联储内部起争论

* 日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，央行可暂且不用通过扩大刺激政策来实现通胀目标，因为消费强劲促使企业更有信心提价 (完)

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