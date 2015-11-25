《路透晚报》--11月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：拓宽融资渠道，探讨设立人民币中东欧合作基金--总理

中国国务院总理李克强周二表示，中国愿与中东欧国家共同拓宽融资渠道，充分发挥100亿美元专项贷款作用，研究设立30亿美元投资基金，启动中国-中东欧投资合作基金二期，探讨设立人民币中东欧合作基金。

--中国政策：推动增设口岸进境免税店，继续清理规范进出口环节收费--海关

中国海关总署日前出台进一步促进外贸稳定增长若干措施，包括加快推动国际贸易单一窗口建设、推动增设口岸进境免税店，以及进一步清理和规范进出口环节收费等。

--中国反腐：中国民用航空局副局长周来振嫌严重违纪接受调查--中纪委

中国中央纪委监察部网站宣布，中国民用航空局党组成员、副局长周来振涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。此前曾在财政部工作长达25年。

【固定收益】

--中国债市动态：现券收益率续降，俄土争端助燃短期避险情绪

因俄罗斯战机被土耳其击落令地缘政治风险加大，金融市场避险情绪升温推动中国银行间债市周三早盘现券收益率续走低，其中国开10年活跃券收益率下行约2个基点（bp）；此外，稍早招标的三年续发国债结果也不错，定位稍低预期，倍数亦较高。

--中国货币市场：回购利率近持平资金供需均衡，惟IPO在即致七天需求略增

中国银行间市场周三主要回购利率变化不大。交易员称，资金供需均衡，大行融出正常，惟七天期品种因跨IPO周期而需求略多，但整体宽松格局下流动性无忧；虽临近年末资金或会有所趋紧，不过预计央行会出手维稳。

--中国新债：渣打银行香港12月7日将发行至多10亿元熊猫债，期限三年

中国银行间债市国际性商业银行熊猫债发行再启，渣打银行(香港)有限公司周三公告，将于12月7日在中国银行间债市，簿记建档发行不超过10亿元人民币债券，期限三年，所募资金将用于在境外的一般业务。

--新债招标：中国三年续发国债收益率2.7961%，稍低于预期--业内人士

业内人士周三透露，中国财政部上午招标续发行的280亿元人民币三年期固息国债，中标收益率2.7961%，稍低于此前2.82%的市场预测均值。该期债的边际中标收益率为2.8277%，投标倍数2.16倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘微幅走升成交清淡，短期走势料仍以稳为主

人民币兑美元即期周三早盘平稳略升，波幅仅约二十个点子，中间价微升仍徘徊在近三个月低位。交易员称，整体方向不明朗，即期人民币价格和交易量变动都很小，客盘仍以购汇为主，自营盘则担心干预盘进而趋于保守。

--路透专访：人民币纳入SDR将促弹性增强，提升货币政策独立性--专家 中国兴业银行首席经济学家鲁政委称，人民币纳入SDR（特别提款权）之后，政府需要进一步减少干预以增加汇率弹性。如此将提升中国货币政策的主动权和政策有效性，进而推动增长乏力的中国经济真正触底反弹。

【证券/行业】

--《焦点》中国“新三板”分层难破流动性僵局，市场分化有望加剧

中国全国中小企业股份转让系统（“新三板”）分层制度近日终于浮出水面。业内人士认为，“新三板”目前存在的主要问题仍在于整体缺乏流动性，此次仅提出分层制度对交易的活跃度不会带动很大，短期内“新三板”也难有更多的资金进场，而市场分化则有望加剧。

--中国股市：沪综指强势震荡连二日收升，中小盘股走势活跃

中国股市沪综指周三连二日收升。分析师称，今日盘中指标股走势稳健，个股相对活跃，热点主要集中在中小盘股，创业板指数在震荡过程中不断走高。近两日成交量难以明显放大，显示存量资金仍主导市场，技术面特点对走势影响较大，料短期大盘仍以平台整理为主。

--中港个股：中信证券称其4-9月虚增互换业务逾万亿系公司系统升级错误

中国证券业协会周二公布场外证券业务开展情况报告称，中国最大券商--中信证券4-9月累计虚增互换业务规模1.06万亿元人民币（包括新增规模和终止规模）；协会正在进一步调查核实，发现违规情况将视情节相应采取自律管理措施。

--中国个股：东方证券周四起公开发行至多120亿元公司债，期限五年

中国东方证券日前公告，将于周四(26日)起公开发行不超过120亿元人民币的固息公司债，期限五年。是次公司债票面利率预设区间为3.7-4.5%。

--中国基金：中邮基金周二起成为首家在新三板挂牌上市的公募基金