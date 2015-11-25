全球金市：金价因地缘政治紧张局势延续涨势，但受美国加息前景压制

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
紧张局势导致股市和美元遭遇抛压，但日圆、黄金和政府公债获得提振。
0645 GMT时，现货金 小涨0.3%至每盎司1,078.61美元，周二曾上涨0.6%。
美国期金 涨0.5%，昨日曾上涨近1%。
“金价上涨，受资金寻求避险提振，全球局势紧张化后，投资者在动荡的金融市场寻求庇护，”汇丰分析师James Steel说。
“虽然我们认为金价或受到支撑，但不认为金价会出现强劲上扬，只会是温和上涨，因为上档存在很多阻力，”他说。
金价虽然上涨，但离上周触及的近六年最低位1,064.95美元并不远。
交易员们将关注周三晚间出炉的更多美国经济数据，以评估美国经济的力道。
周四美国感恩节假期前市场流动性将很稀薄。
其他贵金属方面，白银 连续第二天上涨，铂金 在略高于七年低点的水准交投。
钯金 涨近%至540.65美元。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1078.61 3.5 0.33
现货银 14.22 0.02 0.14
现货铂金 844.85 4.85 0.58
现货钯金 540.65 4.93 0.92
COMEX期金 1078.6 4.8 0.45
COMEX期银 14.17 0.011 0.08
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/白云; 审校 高琦/于春红)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。