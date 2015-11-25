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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 15:08 BJT

全球金市：金价因地缘政治紧张局势延续涨势，但受美国加息前景压制

紧张局势导致股市和美元遭遇抛压，但日圆、黄金和政府公债获得提振。

0645 GMT时，现货金 小涨0.3%至每盎司1,078.61美元，周二曾上涨0.6%。

美国期金 涨0.5%，昨日曾上涨近1%。

“金价上涨，受资金寻求避险提振，全球局势紧张化后，投资者在动荡的金融市场寻求庇护，”汇丰分析师James Steel说。

“虽然我们认为金价或受到支撑，但不认为金价会出现强劲上扬，只会是温和上涨，因为上档存在很多阻力，”他说。

金价虽然上涨，但离上周触及的近六年最低位1,064.95美元并不远。

交易员们将关注周三晚间出炉的更多美国经济数据，以评估美国经济的力道。

周四美国感恩节假期前市场流动性将很稀薄。

其他贵金属方面，白银 连续第二天上涨，铂金 在略高于七年低点的水准交投。

钯金 涨近%至540.65美元。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1078.61 3.5 0.33

现货银 14.22 0.02 0.14

现货铂金 844.85 4.85 0.58

现货钯金 540.65 4.93 0.92

COMEX期金 1078.6 4.8 0.45

COMEX期银 14.17 0.011 0.08

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/白云; 审校 高琦/于春红)

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