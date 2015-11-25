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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 15:13 BJT

新兴汇市：亚币无视地缘政治紧张形势而上涨，坡元升至三周高点

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 122.29 122.52 +0.19 -2.15 119.66

坡元 1.4045 1.4103 +0.41 -5.59 1.3260

台币 32.515 32.746 +0.71 -2.45 31.718

韩元 1142.85 1153.80 +0.96 -3.81 1099.30

泰铢 35.65 35.80 +0.42 -7.71 32.90

菲律宾披索 47.05 47.10 +0.11 -4.95 44.72

印尼卢比 13705.00 13705.00 +0.00 -9.67 12380.00

印度卢比 66.32 66.32 -0.00 -4.96 63.03

马币 4.2060 4.2495 +1.03 -16.87 3.4965

人民币 6.3890 6.3895 +0.01 -2.90 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪/王洋/李爽/刘秀红；审校 李婷仪/白云)

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