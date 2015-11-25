日本债市：公债价格上扬，20年期公债标售获得稳定需求

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
日本财务省今日标售1.1万亿(兆)日圆(90亿美元)的20年期公债，票面利率1.200%，最低可接受价格101.95，收益率1.08%，略高于市场预期。
衡量需求的投标倍数从上月的3.04升至3.59，平均得标价格与最低价格差距为0.03，大大低于上月的0.10，表明需求上升。
日本央行政策委员会审议委员白井早由里周三称，如果日本央行进一步放宽货币政策，其可能考虑调整资产购买规模，或购买更长期限的公债。
她在在松江市会见商界领袖后召开记者会表示，日本央行可暂缓扩大刺激计划以达成通胀目标，因强劲的消费状况增强了企业对物价上涨的信心。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.005% +0.0 -0.005%
五年期公债 0.040% +0.0 0.040%
10年期公债 0.305% -1.0 0.315%
20年期公债 1.065% -2.0 1.085%
30年期公债 1.390% -0.5 1.395%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.53 +0.16 148.37
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽/刘秀红；审校 于春红)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。