版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 15:28 BJT

日本债市：公债价格上扬，20年期公债标售获得稳定需求

日本财务省今日标售1.1万亿(兆)日圆(90亿美元)的20年期公债，票面利率1.200%，最低可接受价格101.95，收益率1.08%，略高于市场预期。

衡量需求的投标倍数从上月的3.04升至3.59，平均得标价格与最低价格差距为0.03，大大低于上月的0.10，表明需求上升。

日本央行政策委员会审议委员白井早由里周三称，如果日本央行进一步放宽货币政策，其可能考虑调整资产购买规模，或购买更长期限的公债。

她在在松江市会见商界领袖后召开记者会表示，日本央行可暂缓扩大刺激计划以达成通胀目标，因强劲的消费状况增强了企业对物价上涨的信心。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.005% +0.0 -0.005%

五年期公债 0.040% +0.0 0.040%

10年期公债 0.305% -1.0 0.315%

20年期公债 1.065% -2.0 1.085%

30年期公债 1.390% -0.5 1.395%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.53 +0.16 148.37

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽/刘秀红；审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐