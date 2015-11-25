国际油市：原油期货续升，上日因中东紧张局势升级而大涨

“在亚洲交易时段出现一些获利了结...但人气继续看涨。”辉立期货投资分析师Daniel Ang称，他是指中东地缘政治风险升高。

“我们预期经济数据将进一步支撑这股动能。”Ang在周三一篇报告中另外表示。

报告并称，辉立期货预期，1月布兰特原油期货和美国原油分别在46.49美元和43.49美元有强劲阻力，以“最看多的情景假设”下，可能冲破阻力。(完)