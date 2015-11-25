台湾债市：10年债殖利率微收扬中止连三跌，量缩消化部分获利了结卖需

* 10年债殖利率收扬中止连三跌 * 量缩消化部分获利了结卖需 * 明日104/12R殖利率区间暂看1.13-1.15% 路透台北11月25日 - 台湾指标10年104/12期增额公债 殖利率周三微扬， 中止连三日收低。交易员指出，土耳其在叙利亚边境上空击落一架俄罗斯战机对台债影响有 限，并未吸引避险买盘进场，反倒是部分多方趁机获利了结，带动该券殖利率小幅走高，短 线料在低档区间盘整。 他们表示，104/12R距离下月8日标售仍有一段时间，期间变数尚难预料，使市场进一步 追价意愿稍显不足，该券殖利率因此跌深反弹，暂视1.13%为波段相对低位；但短线多方也 不会轻易放手，可能在殖利率弹升过程再伺机进场，主交投暂估在1.13-1.15%间狭幅盘整。 今日104/12R殖利率盘中低位来到1.1290%，触及同年期公债两个月盘中新低。 “ 现在或许追不下手，再来就感恩节长假，月底多方会守在1.15%下方 。〞一位大型 银行台债交易员说。 另位大型银行交易员也称，尽管今日各年期主流券殖利率略见扬升，但场上仍见多方交 投身影，显然资金行情还在运行，后续关注资金行情续航力道。若维持强劲，台债走势有望 区间偏多，若有转弱，这波行情则将暂告休息。 也有位外商银行交易员提及，今日仅有三年券104/1殖利率收跌1基点创波段低位，不像 日前多方在各年期券种齐头并进，主流券就很难延续资金行情，且感恩节长假将至，也将欠 缺美债指引，短线主流券料回归盘整格局。 一证券交易员称，受惠于这波资金行情，104/12R殖利率趋跌逼近1.13%，周二空单量能 仅温和增加至66亿台币，离百亿大关仍有些距离，暂未引起市场高度关注。 交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.71-0.73%；10年公债104/12二度增 额券发行前交易主交投则料在1.13-1.15%。 美国公债价格周二上扬，30年期公债收益率徘徊在3%附近，之前土耳其击落一架俄罗斯 战机的消息点燃对低风险公债的避险需求。 周三亚洲盘指标10年期公债 US10 YT=RR收益率大致在2.23%附近游走，上日收报2.243%。 此外，台湾股市周三小幅收跌续创一周新低。分析师表示，欧美股市再度笼罩在恐怖攻 击阴影，今日台股随亚洲股市呈回档走势，加上外资操作趋保守，成交量持续萎缩，料短线 难脱量缩盘整格局。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 +0.15 0.7230% 0.7200-0.7275% 8.00 10 104/12R +0.22 1.1354% 1.1290-1.1379% 92.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 1.1350 5 104/13 0.7230 3 104/1 0.4200 2 104/10 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)