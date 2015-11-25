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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 15:27 BJT

台湾债市：10年债殖利率微收扬中止连三跌，量缩消化部分获利了结卖需

* 10年债殖利率收扬中止连三跌
    * 量缩消化部分获利了结卖需
    * 明日104/12R殖利率区间暂看1.13-1.15%

    路透台北11月25日 - 台湾指标10年104/12期增额公债 殖利率周三微扬，
中止连三日收低。交易员指出，土耳其在叙利亚边境上空击落一架俄罗斯战机对台债影响有
限，并未吸引避险买盘进场，反倒是部分多方趁机获利了结，带动该券殖利率小幅走高，短
线料在低档区间盘整。
    
    他们表示，104/12R距离下月8日标售仍有一段时间，期间变数尚难预料，使市场进一步
追价意愿稍显不足，该券殖利率因此跌深反弹，暂视1.13%为波段相对低位；但短线多方也
不会轻易放手，可能在殖利率弹升过程再伺机进场，主交投暂估在1.13-1.15%间狭幅盘整。
    
    今日104/12R殖利率盘中低位来到1.1290%，触及同年期公债两个月盘中新低。
    
    “ 现在或许追不下手，再来就感恩节长假，月底多方会守在1.15%下方 。〞一位大型
银行台债交易员说。
    
    另位大型银行交易员也称，尽管今日各年期主流券殖利率略见扬升，但场上仍见多方交
投身影，显然资金行情还在运行，后续关注资金行情续航力道。若维持强劲，台债走势有望
区间偏多，若有转弱，这波行情则将暂告休息。
    
    也有位外商银行交易员提及，今日仅有三年券104/1殖利率收跌1基点创波段低位，不像
日前多方在各年期券种齐头并进，主流券就很难延续资金行情，且感恩节长假将至，也将欠
缺美债指引，短线主流券料回归盘整格局。
    
    一证券交易员称，受惠于这波资金行情，104/12R殖利率趋跌逼近1.13%，周二空单量能
仅温和增加至66亿台币，离百亿大关仍有些距离，暂未引起市场高度关注。
    
    交易员预估，明日五年公债104/13期殖利率区间在0.71-0.73%；10年公债104/12二度增
额券发行前交易主交投则料在1.13-1.15%。 
    
    美国公债价格周二上扬，30年期公债收益率徘徊在3%附近，之前土耳其击落一架俄罗斯
战机的消息点燃对低风险公债的避险需求。 周三亚洲盘指标10年期公债 US10
YT=RR收益率大致在2.23%附近游走，上日收报2.243%。
     
    此外，台湾股市周三小幅收跌续创一周新低。分析师表示，欧美股市再度笼罩在恐怖攻
击阴影，今日台股随亚洲股市呈回档走势，加上外资操作趋保守，成交量持续萎缩，料短线
难脱量缩盘整格局。  
 
         收盘价                  涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年       期别                  (基点)                                 (亿台币)
  期                                                                   
   5     104/13                   +0.15      0.7230%   0.7200-0.7275%       8.00
  10    104/12R                   +0.22      1.1354%   1.1290-1.1379%      92.50
    
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         30      104/11                      没有成交
         20      104/14                      没有成交
         10      104/12                        1.1350
          5      104/13                        0.7230
          3       104/1                        0.4200
          2      104/10                      没有成交
 (完)             

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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