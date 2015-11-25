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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 15:44 BJT

路透基点：西藏华泰龙完成签署39.8亿元人民币项目融资联贷--TRLPC

路透香港11月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，西藏华泰龙矿业开发有限公司(华泰龙公司)已完成一笔39.8亿元人民币(6.27亿美元)14年期贷款。该公司隶属于中国黄金集团公司控股的境外上市公司--中国黄金国际资源有限公司。

中国银行为唯一牵头行，中国农业银行、中国建设银行和西藏银行以参贷行头衔加入联贷。

一位消息人士说，贷款利率为按西藏自治区特定指标利率加码。

贷款将从2019年5月开始偿还。签约已在10月底完成。

融资所得将用于西藏甲玛矿场开发项目第二期工程。贷款担保包括采矿权。

甲玛矿场位于拉萨以东60公里，生产铜银铅锌和其他矿石。在2010年9月开始投产运行，第二期预计在未来几年完成。

华泰龙首笔联贷是在2010年6月和农行、中行及中国邮政储蓄银行签署的7.50亿元人民币贷款。根据一篇新华社报导，该笔融资也用于甲玛矿场项目工程。(完)

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