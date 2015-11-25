路透基点：西藏华泰龙完成签署39.8亿元人民币项目融资联贷--TRLPC

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透香港11月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称，西藏华泰龙矿业开发有限公司(华泰龙公司)已完成一笔39.8亿元人民币(6.27亿美元)14年期贷款。该公司隶属于中国黄金集团公司控股的境外上市公司--中国黄金国际资源有限公司。
中国银行为唯一牵头行，中国农业银行、中国建设银行和西藏银行以参贷行头衔加入联贷。
一位消息人士说，贷款利率为按西藏自治区特定指标利率加码。
贷款将从2019年5月开始偿还。签约已在10月底完成。
融资所得将用于西藏甲玛矿场开发项目第二期工程。贷款担保包括采矿权。
甲玛矿场位于拉萨以东60公里，生产铜银铅锌和其他矿石。在2010年9月开始投产运行，第二期预计在未来几年完成。
华泰龙首笔联贷是在2010年6月和农行、中行及中国邮政储蓄银行签署的7.50亿元人民币贷款。根据一篇新华社报导，该笔融资也用于甲玛矿场项目工程。(完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。