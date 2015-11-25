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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 15:33 BJT

表格：外资在韩国股市卖超2,123亿韩元，连续四日卖超

路透首尔11月25日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0721GMT，外资在韩国股市卖超2,123亿韩元，连续四个交易日卖超，期间累计卖超金额6,729亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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11月25日 -212.3 88.4 15.4

^11月24日 -181.8 229.5 -125.0

11月23日 -104.0 168.1 -198.0

11月20日 -174.8 144.5 -117.5

11月19日 289.9 338.4 -767.8

11月18日 -142.9 24.0 40.0

11月17日 -164.6 156.9 -83.5

11月16日 -236.2 11.2 116.5

11月13日 -210.9 -44.6 111.1

11月12日 -220.8 -23.5 105.7

11月11日 -222.7 6.5 136.2

11月10日 -69.1 -168.1 396.9

11月 9日 5.3 -188.5 73.4

11月 6日 -51.2 -137.3 55.2

11月 5日 -28.9 -127.2 45.7

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本月以来 -1,442.2 291.8 -750.6

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今年以来 155.5 -3,530.3 1,034.0

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注：^ 11月24日为修正后数据。(完)

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