人民币衍生品：境内美元掉期曲线下移，一年期掉期点下探近三周低点

路透北京11月25日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三继续下移，一年期掉期点 下探1,080点子的近三周最低水平。交易员称，远掉市场有大行持续卖出长端，意在缓解当前较浓的贬值预期。至于掉期曲线后续表现，还需关注人民币纳入SDR(特别提款权)后的汇价走向。

他们并表示，另外本周来人民币跌势明显放缓，而资金面依然宽松，短端掉期点续持稳，若从短端推算长端，亦可见前期长端上行缺乏支撑。当然监管层在远掉市场的干预亦让交易员无所适从，自营盘交易量持续缩减；该状况跟7月底的市场表现较为类似，当时即期市场持僵，衍生品市场则“风生水起”。

“Flow（卖盘）来了就拼命掉，不能做多美元也不能做空美元那只好不做了，没什么成交意愿。”一股份行交易员表示，“未来的趋势哪能知道啊，大行走了就上，大行不走么，继续卖就继续下。”

他并表示，这一波结汇盘的成交量不大，可能只有8月底那波结汇盘的三分之一，但对于已经清淡的市场而言已经有明显效果。

北京时间16:30，美元/人民币一周期掉期 报23个点子，一个月期 报108个点子，一年期掉期美元贴水 报1,080个点子，较上周五分别下跌10.51%、10%和14.62%。

中国银行间市场周三主要回购利率变化不大。交易员称，资金供需均衡，大行融出正常，惟七天期品种因跨IPO周期而需求略多，但整体宽松格局下流动性无忧；虽临近年末资金或会有所趋紧，不过预计央行会出手维稳。