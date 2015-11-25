人民币衍生品：境内美元掉期曲线下移，一年期掉期点下探近三周低点

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透北京11月25日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三继续下移，一年期掉期点 下探1,080点子的近三周最低水平。交易员称，远掉市场有大行持续卖出长端，意在缓解当前较浓的贬值预期。至于掉期曲线后续表现，还需关注人民币纳入SDR(特别提款权)后的汇价走向。
他们并表示，另外本周来人民币跌势明显放缓，而资金面依然宽松，短端掉期点续持稳，若从短端推算长端，亦可见前期长端上行缺乏支撑。当然监管层在远掉市场的干预亦让交易员无所适从，自营盘交易量持续缩减；该状况跟7月底的市场表现较为类似，当时即期市场持僵，衍生品市场则“风生水起”。
“Flow（卖盘）来了就拼命掉，不能做多美元也不能做空美元那只好不做了，没什么成交意愿。”一股份行交易员表示，“未来的趋势哪能知道啊，大行走了就上，大行不走么，继续卖就继续下。”
他并表示，这一波结汇盘的成交量不大，可能只有8月底那波结汇盘的三分之一，但对于已经清淡的市场而言已经有明显效果。
北京时间16:30，美元/人民币一周期掉期 报23个点子，一个月期 报108个点子，一年期掉期美元贴水 报1,080个点子，较上周五分别下跌10.51%、10%和14.62%。
中国银行间市场周三主要回购利率变化不大。交易员称，资金供需均衡，大行融出正常，惟七天期品种因跨IPO周期而需求略多，但整体宽松格局下流动性无忧；虽临近年末资金或会有所趋紧，不过预计央行会出手维稳。
人民币兑美元即期 周三收盘随中间价略升，但整体波 幅仅约三十个点子。交易员称，整体方向不明朗，即期人民币价格和交易量变动都很小，客 盘仍以购汇为主，自营盘则担心干预盘而趋于保守，短期料即期人民币汇率仍以稳定为主。（完） (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 黄凯)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。