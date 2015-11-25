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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 16:25 BJT

日本经济：政府调降资本支出评估，因企业减缓支出--政府月报

最初经济学家持乐观看法，因为日本央行密切关注的短观调查显示，企业计划大幅增加资本支出。

但国内生产总值(GDP)中资本支出分项指数，以及机械订单和资本财出货数据还欠佳，表明企业对经济形势仍然信心不足，难以实行其投资计划。

政府维持评估不变，认为消费者支出仍坚挺，但出口疲弱。

随着消费者支出动能增加，日本经济可能将从今年中期的技术性衰退复苏，但对安倍经济政策没有产生充分效果的担忧仍挥之不去。(完) (编译 蔡美珍/张若琪/李爽 审校 白云/王洋/于春红)

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