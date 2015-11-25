中国政策：推动增设口岸进境免税店，继续清理规范进出口环节收费--海关

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透北京11月25日 - 中国海关总署日前出台进一步促进外贸稳定增长若干措施，包括加快推动国际贸易单一窗口建设、推动增设口岸进境免税店，以及进一步清理和规范进出口环节收费等。
海关总署网站周三刊登新闻稿并称，要进一步推动加工贸易创新发展，包括积极创新和复制自由贸易试验区海关监管制度、推动海关特殊监管区域整合优化、完善加工贸易管理模式。
“当前，外贸企业面临的各类成本不断上升，降低企业经营成本对企业的生存和发展比以往任何时候都更重要，不少企业对减少进出口环节收费抱有较大期待。”海关称。
具体来看，清理收费包括放开电子口岸预录入系统（QP系统）的准入限制、规范舱单传输收费、推动降低转关运输监管车辆收费、加快推动对查验没有问题的企业免除吊装、移位、仓储等费用的政策落地。
海关称，要进一步改进通关监管服务，包括加快推动国际贸易单一窗口建设、优化查验监管机制、继续推广“双随机”抽查机制、实施统一社会信用代码改革、推动增设口岸进境免税店等。
以美元计价，中国10月出口同比下降6.9%，结束此前三个月降幅逐步收窄之势；10月进口同比下降18.8%，已经连续三个月保持双位数跌幅。传统上拉动经济的外贸马车已然“退役”，四季度稳增长压力加大。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 林高丽)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。