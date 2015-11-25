台湾汇市：台币收升至三周高位但交易仍淡，出口商月底抛汇且韩元涨

* 台币收升近1角至三周高位 * 出口商月底抛汇，且韩元也大涨 * 明日交易区间先看32.400-32.500 路透台北11月25日 - 台币兑美元 周三收升近1角，不过交投仍淡。汇银人士表 示，韩元 大升，且月底出口商也有抛汇，令台币收涨至三周新高。 汇银人士表示，台股小跌，外资虽小幅卖超台股，但在汇市动作不大，买卖美元动作皆 有，看不出明显的方向。而出口商则有抛汇需求，不过整体而言，市场交投偏淡。台币今日 收在32.647，是三周以来的高位，前高是11月4日的32.595。 〞市场很平淡，没什么好说的，老大(央行)看这么淡可能也不想干麻，〞一位小型外商 银交易员说。 他们表示，时近年底，市场实质交易意愿偏低，这令成交量低落。至于出口商值此价格 ，虽不太乐意，但还是有些抛汇需求；进口商则续进场买汇。 今日台币实质交易区间在32.480-32.529，上日在32.560-32.600；交易员预估，明日台 币实质区间料在32.400-32.500间。 韩元 收1,143.4，上日收1,153.8。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点折价幅度 再度加深。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.430/32.450，上日收在32.47 0。 台湾股市周三小幅收跌续创一周新低。 证交所资料显示，外资及陆资在台 股卖超15.82亿台币，连二日卖超；上交易日为卖超10.87亿台币。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 32.647 32.746 32.480-32.647 32.549 5.29 5.40 司 元太外汇经纪公 32.648 32.745 32.485-32.648 32.559 3.04 2.98 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.015 -0.015/ 0.000 美元/台币六个月期 -0.095/-0.065 -0.080/-0.050 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 林高丽)