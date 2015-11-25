台湾汇市：台币收升至三周高位但交易仍淡，出口商月底抛汇且韩元涨

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 台币收升近1角至三周高位 * 出口商月底抛汇，且韩元也大涨 * 明日交易区间先看32.400-32.500 路透台北11月25日 - 台币兑美元 周三收升近1角，不过交投仍淡。汇银人士表 示，韩元 大升，且月底出口商也有抛汇，令台币收涨至三周新高。 汇银人士表示，台股小跌，外资虽小幅卖超台股，但在汇市动作不大，买卖美元动作皆 有，看不出明显的方向。而出口商则有抛汇需求，不过整体而言，市场交投偏淡。台币今日 收在32.647，是三周以来的高位，前高是11月4日的32.595。 〞市场很平淡，没什么好说的，老大(央行)看这么淡可能也不想干麻，〞一位小型外商 银交易员说。 他们表示，时近年底，市场实质交易意愿偏低，这令成交量低落。至于出口商值此价格 ，虽不太乐意，但还是有些抛汇需求；进口商则续进场买汇。 今日台币实质交易区间在32.480-32.529，上日在32.560-32.600；交易员预估，明日台 币实质区间料在32.400-32.500间。 韩元 收1,143.4，上日收1,153.8。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点折价幅度 再度加深。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.430/32.450，上日收在32.47 0。 台湾股市周三小幅收跌续创一周新低。 证交所资料显示，外资及陆资在台 股卖超15.82亿台币，连二日卖超；上交易日为卖超10.87亿台币。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日 元 量 报价 亿美 元 台北外汇经纪公 32.647 32.746 32.480-32.647 32.549 5.29 5.40 司 元太外汇经纪公 32.648 32.745 32.485-32.648 32.559 3.04 2.98 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.015 -0.015/ 0.000 美元/台币六个月期 -0.095/-0.065 -0.080/-0.050 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。