版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 16:39 BJT

台湾汇市：台币收升至三周高位但交易仍淡，出口商月底抛汇且韩元涨

* 台币收升近1角至三周高位
    * 出口商月底抛汇，且韩元也大涨
    * 明日交易区间先看32.400-32.500

    路透台北11月25日 - 台币兑美元 周三收升近1角，不过交投仍淡。汇银人士表
示，韩元 大升，且月底出口商也有抛汇，令台币收涨至三周新高。
    
    汇银人士表示，台股小跌，外资虽小幅卖超台股，但在汇市动作不大，买卖美元动作皆
有，看不出明显的方向。而出口商则有抛汇需求，不过整体而言，市场交投偏淡。台币今日
收在32.647，是三周以来的高位，前高是11月4日的32.595。
    
    〞市场很平淡，没什么好说的，老大(央行)看这么淡可能也不想干麻，〞一位小型外商
银交易员说。
    
    他们表示，时近年底，市场实质交易意愿偏低，这令成交量低落。至于出口商值此价格
，虽不太乐意，但还是有些抛汇需求；进口商则续进场买汇。
    
    今日台币实质交易区间在32.480-32.529，上日在32.560-32.600；交易员预估，明日台
币实质区间料在32.400-32.500间。
    
    韩元 收1,143.4，上日收1,153.8。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点折价幅度
再度加深。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.430/32.450，上日收在32.47
0。 
     
    台湾股市周三小幅收跌续创一周新低。 证交所资料显示，外资及陆资在台
股卖超15.82亿台币，连二日卖超；上交易日为卖超10.87亿台币。 
    
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 
    
 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交   上日 
                        元                                         量  
                      报价                                       亿美  
                                                                   元  
 台北外汇经纪公     32.647     32.746   32.480-32.647  32.549    5.29    5.40
 司                                                                    
 元太外汇经纪公     32.648     32.745   32.485-32.648  32.559    3.04    2.98
 司                                                                    
  
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价             上日现货收盘时水准
                                                
 美元/台币一个月期            -0.035/-0.015         -0.015/ 0.000
 美元/台币六个月期            -0.095/-0.065         -0.080/-0.050
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐