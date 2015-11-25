《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--11月25日

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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11月25日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:22时,1港元=0.82418人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价(港元) A/B股比 元) 价 深物业 15.28 8.21 2.26 南玻 10.89 6.69 1.98 深康佳 8.23 4.28 2.33 ST中华 12.78 6.13 2.53 ST中冠 36.16 16.04 2.74 深深宝 19.40 11.22 2.10 深华发 25.96 8.67 3.63 深赤湾 20.38 15.49 1.60 招商地产 35.02 30.45 1.40 特力 72.83 16.12 5.48 飞亚达 14.81 8.84 2.03 一致药业 66.15 39.82 2.02 深深房 14.39 7.08 2.47 ST盛润 10.17 7.06 1.75 深南电 12.00 6.17 2.36 深纺织 14.12 8.88 1.93 方大集团 12.43 6.45 2.34 深国商 28.39 11.96 2.88 深赛格 11.85 5.60 2.57 宝石 9.99 5.82 2.08 小天鹅 21.40 17.99 1.44 粤高速 6.71 4.05 2.01 晨鸣纸业 9.31 5.10 2.21 ST珠江 11.92 6.83 2.12 美菱电器 7.44 5.21 1.73 大冷股份 16.99 8.58 2.40 粤电力 7.83 5.11 1.86 佛山照明 14.11 8.01 2.14 江铃汽车 29.24 25.90 1.37 沙隆达 10.70 6.82 1.90 苏常柴 11.00 5.46 2.44 威孚高科 25.48 19.88 1.56 古井贡酒 34.36 24.10 1.73 ST东海 15.18 7.00 2.63 长安汽车 15.48 15.40 1.22 京东方 3.14 2.37 1.61 鲁泰 13.10 10.91 1.46 本钢板材 5.34 2.78 2.33 张裕 39.10 24.07 1.97 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。