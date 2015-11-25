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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 16:27 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆多头承压

0804GMT
    
    * 美元兑日圆仍在一目均衡转换线切入位123.00下方交投
    * 在123.00下方交投正在削弱多头仓位
    * 我们仍预期涨势重启
    * 11月16日低点122.23下方的停止位较脆弱
    * 一目均衡转换线和基准线的利多格局给多头带来一些希望
    * 技术图： link.reuters.com/gyc26w
    (完)
          
      
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 (编译 李爽  审校 张若琪)

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