台湾货币市场：11月26日及本提存期资金预期变化一览表

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透台北11月26日 - 台湾货币市场周四和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期1,244.20亿台币。 --103甲16期公债1息5.152905亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 ---------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 1兆(万亿)3,548.2亿台币： 11/27 271.00亿台币 11/30 2,707.00亿台币 12/01 5,742.20亿台币 12/02 2,351.50亿台币 12/03 2,476.50亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) 注：*表新增或更新。(完) (记者 董永年 审校)
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%