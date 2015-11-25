路透基点：菜鸟网络贷款案在一般银团阶段获热烈回应--TRLPC

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透香港11月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国富翁沈国军筹集的5.5亿美元三年期子弹式贷款在一般银团阶段获得热烈回应，沈国军拟将融资用于投资物流初创企业--菜鸟网络科技有限公司。
已有约八至九家银行承诺贷款共计8亿美元，中国信达资产管理全资子公司--中国信达(香港)控股为这笔贷款提供一项卖出选择权。
牵头行兼簿记行及联席承销行德意志银行和高盛已结束银团联贷。贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码300个基点，最高综合收益341.67个基点。
沈国军持股96%的Profit Reach International是本贷款案的借款人，银行回复截止日期是11月24日。
贷款资金用于为借款人向菜鸟网络注入更多股本。
该贷款设有转让给信达的卖权，是因为菜鸟还是一个初创企业，需要数年的成长方能实现盈利。
卖权实际为贷款人提供了担保，如果发生违约，贷款人可以把这笔贷款转让给中国信达(香港)控股。
阿里巴巴于2013年5月同几家物流公司合伙创设了菜鸟，即之前的中国智能物流。其它股东包括复星国际、银泰集团，而银泰正是沈国军控制下的公司。
菜鸟2013年成立时宣布计划在未来5-8年投资1,000亿人民币。今年5月，菜鸟总裁童文红称，公司将把仓储面积在目前的基础上增加四倍，达到约500万平方米。
设立菜鸟可能会在物流方面给阿里巴巴和沈国军掌控的银泰百货带来 巨大的好处。银泰百货在香港上市，沈国军持股30.20%，阿里巴巴持股10.08%。(完) (编译 刘秀红；审校 李婷仪)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。