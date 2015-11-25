路透基点：菜鸟网络贷款案在一般银团阶段获热烈回应--TRLPC

路透香港11月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国富翁沈国军筹集的5.5亿美元三年期子弹式贷款在一般银团阶段获得热烈回应，沈国军拟将融资用于投资物流初创企业--菜鸟网络科技有限公司。

已有约八至九家银行承诺贷款共计8亿美元，中国信达资产管理全资子公司--中国信达(香港)控股为这笔贷款提供一项卖出选择权。

牵头行兼簿记行及联席承销行德意志银行和高盛已结束银团联贷。贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码300个基点，最高综合收益341.67个基点。

沈国军持股96%的Profit Reach International是本贷款案的借款人，银行回复截止日期是11月24日。

贷款资金用于为借款人向菜鸟网络注入更多股本。

该贷款设有转让给信达的卖权，是因为菜鸟还是一个初创企业，需要数年的成长方能实现盈利。

卖权实际为贷款人提供了担保，如果发生违约，贷款人可以把这笔贷款转让给中国信达(香港)控股。

阿里巴巴于2013年5月同几家物流公司合伙创设了菜鸟，即之前的中国智能物流。其它股东包括复星国际、银泰集团，而银泰正是沈国军控制下的公司。

菜鸟2013年成立时宣布计划在未来5-8年投资1,000亿人民币。今年5月，菜鸟总裁童文红称，公司将把仓储面积在目前的基础上增加四倍，达到约500万平方米。