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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 16:46 BJT

日本经济：企业增加现金储备，政府很难下调企业税率--财相甘利明

路透东京11月25日 - 日本经济财政大臣甘利明周三表示，在各企业持续增加现金储备之际，政府很难下调企业税率。

甘利明称，对于日本首相安倍晋三强烈要求企业增加资本支出，他希望看到企业如何应对这个要求。

日本政府正计划下调企业税率，以帮助改善企业竞争力，但也寻求企业保证他们将增加在日本国内的资本支出。(完)

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