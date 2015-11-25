金属期市：上海期镍引领基本金属反弹，有传言称镍产商可能减产

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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上海期货交易所主力1月期镍合约 收高6%，触及涨停板，至每吨68,250元人民币。
0832 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 涨0.2%报8,795美元。周二镍价曾一度跌至每吨8,145美元，创10年多最低，之后反弹收高5.7%。
CRU Group驻北京分析师Peter Peng称，他仍然对今年剩余时间的镍价持看跌态度，因中国对此不锈钢生产所用原材料的需求并无明显提升。
“需求比第三季改善了，但仍显疲弱，仍然不够，”他表示。
上海期交所其他金属也实现反弹。1月期铜 涨3.1%至每吨34,620元人民币，期锌 涨2.6%至每吨12,815元人民币。期铅 涨2.5%至12,565元人民币。
LME三个月期铜 则下跌0.9%至每吨4,568美元，隔夜曾上涨2.6%，自周一低位4,443.50美元反弹。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/刘秀红；审校 蔡美珍/张若琪)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。