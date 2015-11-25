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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 17:15 BJT

金属期市：上海期镍引领基本金属反弹，有传言称镍产商可能减产

上海期货交易所主力1月期镍合约 收高6%，触及涨停板，至每吨68,250元人民币。

0832 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 涨0.2%报8,795美元。周二镍价曾一度跌至每吨8,145美元，创10年多最低，之后反弹收高5.7%。

CRU Group驻北京分析师Peter Peng称，他仍然对今年剩余时间的镍价持看跌态度，因中国对此不锈钢生产所用原材料的需求并无明显提升。

“需求比第三季改善了，但仍显疲弱，仍然不够，”他表示。

上海期交所其他金属也实现反弹。1月期铜 涨3.1%至每吨34,620元人民币，期锌 涨2.6%至每吨12,815元人民币。期铅 涨2.5%至12,565元人民币。

LME三个月期铜 则下跌0.9%至每吨4,568美元，隔夜曾上涨2.6%，自周一低位4,443.50美元反弹。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/刘秀红；审校 蔡美珍/张若琪)

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