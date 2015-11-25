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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 17:08 BJT

《全球汇市》美元下跌，因地缘政治担忧提振欧元和日圆

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0663 1.0640 +0.22 -11.85 1.2097

美元/日圆 122.37 122.51 -0.11 +2.25 119.68

欧元/日圆 130.48 130.48 +0.00 -9.87 144.77

美元/瑞郎 1.0157 1.0167 -0.10 +2.17 0.9941

英镑/美元 1.5078 1.5083 -0.03 -3.18 1.5573

美元/加元 1.3310 1.3301 +0.07 +14.56 1.1618

澳元/美元 0.7261 0.7253 +0.11 -11.10 0.8168

新西兰元/美元 0.6561 0.6551 +0.15 -15.85 0.7797

欧元/瑞郎 1.0833 1.0820 +0.12 -9.92 1.2026

欧元/英镑 0.7071 0.7054 +0.24 -8.82 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2951 9.2550 +0.43 -1.83 9.4688

美元/挪威克朗 8.6442 8.6438 +0.00 +15.69 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/王洋/于春红; 审校 白云/蔡美珍/张若琪)

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