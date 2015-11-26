台湾已公布经济指标--2015/11/26

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 10月 -11.0% -14.6% 12/7 -- 商品进口(y/y) 10月 -20.0% -24.4% 12/7 -- 外销订单(y/y) 10月 -5.3% -4.5% 12/21 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 196.7 +163.8 r 2/23 -- 国际收支(亿美元) 第三季 56.9 +41.7 2/23 -- M2货币总计数(y/y) 10月 +6.58% +6.50% 12/24 -- 季调失业率 10月 3.79% 3.79% 12/22 -- 工业生产指数(y/y) 10月 -6.15 -5.52% r 12/23 -- 外汇存底(亿美元) 10月底 4,267.74 4,247.91 12/4 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 +0.31% +0.28% 12/8 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季 -1.01% +0.52% 11/27 -- (概估值) (Q2统计值) (Q3统计值 ) 重贴现率(%) 9月24日 1.750% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%