欧元债市：德债收益率微升，受地缘局势及新债供应因素拉锯

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
欧元区公债收益率全线急跌，两年期德债收益率触及纪录低点，因市场揣测欧洲央行12月3日开会时将调降存款利率，并扩大资产购买计划。
欧洲央行周三还表示，将在11月27日至12月21日期间提前进行购债，因圣诞节和新年期间购债计划将暂停，这将在未来几周对债市形成额外的支撑。
10年期德债收益率 涨1.5个基点，至0.52%，两年期德债收益率 涨1.1个基点，至负0.36%，脱离周二在土耳其击落俄罗斯战机消息传出后创下的纪录低点负0.4%。
德国商业银行的分析师表示，他们预期周三的10年期公债标售可能考验市场的“风险承受能力”。
巴克莱研报指出，鉴于中东和欧洲地缘政局紧张程度上升，即将标售的德债或许谈得上拥有“良好价值”。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪/白云; 审校 蔡美珍/于春红)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。