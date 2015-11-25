欧元债市：德债收益率微升，受地缘局势及新债供应因素拉锯

欧元区公债收益率全线急跌，两年期德债收益率触及纪录低点，因市场揣测欧洲央行12月3日开会时将调降存款利率，并扩大资产购买计划。

欧洲央行周三还表示，将在11月27日至12月21日期间提前进行购债，因圣诞节和新年期间购债计划将暂停，这将在未来几周对债市形成额外的支撑。

10年期德债收益率 涨1.5个基点，至0.52%，两年期德债收益率 涨1.1个基点，至负0.36%，脱离周二在土耳其击落俄罗斯战机消息传出后创下的纪录低点负0.4%。

德国商业银行的分析师表示，他们预期周三的10年期公债标售可能考验市场的“风险承受能力”。

巴克莱研报指出，鉴于中东和欧洲地缘政局紧张程度上升，即将标售的德债或许谈得上拥有“良好价值”。(完)

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