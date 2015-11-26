中国金融：QDIE再扩容至25亿美元，可投资的境外资产范围超过QDII

****人民币综述：贬值令商品话语权短暂受挫，期货国际化料增强影响力--PDF版本****
人民币外汇市场的发展是当下最热门的财经话题之一。路透2017年起将隔周发出人民币一周综述(CNH视点)，紧跟市场热点，深入剖析前沿趋势，助您了解这一市场的最新动态。
路透北京11月26日 - 中国跨境投资试点政策--QDIE（合格境内投资者境外投资）近日再度扩容，相比第一批，第二批机构的QDIE额度,额度由原来的10亿美元增加到25亿美元。
目前QDIE意为合格境内投资者境外投资，其最大的优势是试点境内金融机构作为投资主体，在投资范围上有了明显突破，已经延伸到境外非上市公司股权、债权、对冲基金以及不动产等领域。
瑞银资产管理中国区主席、国投瑞银基金董事凌新源先生表示，未来瑞银资产管理将充分发挥集团跨传统和另类资产类别的跨境投资能力优势，与国投瑞银基金在内的多个中国业务平台密切合作。
QDIE简单理解即是“境内募资、境外投”。相比QDII（合格境内机构投资者），QDIE投资范围更广，除了证券类标的，还包括境外非上市公司股权、对冲基金及不动产等，因此备受境内外资产管理机构青睐。
2014年8月，国家外管局同意深圳QDIE试点方案，给予首批10亿美元境外投资额度，同年年底，深圳发布试点实施细则，标志QDIE正式启动。此后深圳金融办会同深圳外管局向国家外管局申请增加QDIE试点额度20亿美元，最终获批15亿美元。 （完） (发稿 张晓翀；审校 毕晓雯)
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路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW) 新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒 的合作。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 +0.6% @-r +0.8% @-r 1月24日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +1.3% +1.3% 2月1日 -- 工业生产(m/m) 11月 +3.4% @ -1.3%