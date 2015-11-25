版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 17:22 BJT

路透基点：台湾荣成纸业15亿台币联贷展开筹组--TRLPC

路透香港11月25日 - 汤森路透旗下基点报导，台湾上市公司荣成纸业股份有限公司的15亿台币(4,600万美元)五年期贷款，已由五家银行展开筹组。

牵头行兼簿记行(MLAB)为全国农业金库、第一银行、兆丰银行、台北富邦银行及台新银行，其中第一银行担任额度代理行。

荣成纸业子公司荣成投资开发为借款方，荣成纸业为担保方。

贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码85个基点。税前保底利率为2%。

以三种层级邀请银行参贷：

承贷3.75亿台币以上者，前端费用22个基点，获得MLAB头衔；

承贷3-3.74亿台币者，费用18个基点，获得MLAB头衔；

承贷1.5-2.99亿台币者，费用5个基点，获得经理行头衔。

贷款在三年宽限期后，分五期每半年等额偿还。

若动用额度低于80%，则有一笔10个基点的承诺费用。

资金将用于支持荣成投资开发收购L&C Co (BVI)股票。

预定12月初举行签约仪式。

荣成纸业上次办理联贷是在9月。 (完) (编译 蔡美珍；审校 白云)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐