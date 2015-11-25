路透基点：台湾荣成纸业15亿台币联贷展开筹组--TRLPC

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透香港11月25日 - 汤森路透旗下基点报导，台湾上市公司荣成纸业股份有限公司的15亿台币(4,600万美元)五年期贷款，已由五家银行展开筹组。
牵头行兼簿记行(MLAB)为全国农业金库、第一银行、兆丰银行、台北富邦银行及台新银行，其中第一银行担任额度代理行。
荣成纸业子公司荣成投资开发为借款方，荣成纸业为担保方。
贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码85个基点。税前保底利率为2%。
以三种层级邀请银行参贷：
承贷3.75亿台币以上者，前端费用22个基点，获得MLAB头衔；
承贷3-3.74亿台币者，费用18个基点，获得MLAB头衔；
承贷1.5-2.99亿台币者，费用5个基点，获得经理行头衔。
贷款在三年宽限期后，分五期每半年等额偿还。
若动用额度低于80%，则有一笔10个基点的承诺费用。
资金将用于支持荣成投资开发收购L&C Co (BVI)股票。
预定12月初举行签约仪式。
荣成纸业上次办理联贷是在9月。 (完) (编译 蔡美珍；审校 白云)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。