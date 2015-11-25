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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 17:20 BJT

全球金属：中国镍生产商周五将开会讨论可能减产事宜--消息来源

路透马尼拉/上海11月25日 - 行业消息人士周三表示，中国镍生产商周五将开会讨论市场状况以及可能的减产，镍价本周稍早跌至逾十年新低。

“我们将于周五举行会议，讨论市场状况，但尚未做出任何决定，”一名直接了解内情的消息人士表示。

另一名与中国镍生产商谈过话的消息人士称，中国主要镍精炼厂上周宣布明年将减产将近五分之一后，一些公司正在考虑减产的可能性。(完) (编译 陈宗琦；审校 高琦)

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