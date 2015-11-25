欧洲汇市：英镑跌至两周低点附近，投资者等候财相公布财政紧缩计划

英镑兑欧元 跌0.25%至0.70715，今日稍早触及0.7180，创两周最低。英镑兑美元 持平于1.5084，周二曾跌至1.5053的两周低位。

“我们倾向于认为，如果今日公布收紧的预算，则英镑会小幅下滑，但欧元/英镑似乎会在接近0.7100处遭抛，”荷兰安智银行外汇策略主管Chris Turner称。

在英国央行本月的最新通胀报告出炉后，投资者预期英国央行将在2016年底升息。通胀报告中下调了成长预期，并对强势英镑带来的通缩影响发出警告。

但是在英国央行总裁卡尼周二表示英国利率可能在“一段时间”内维持低位后，上述升息预期进一步推后。

“英国央行已发出明确信号，希望英镑走低，”摩根士丹利在一份报告中称，指的是卡尼和英国央行首席经济学家霍尔丹周二的证词陈述，“我们预计英镑将全线走软。”(完)

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