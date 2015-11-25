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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 18:02 BJT

路透基点：绿地润东汽车银团贷款可望提高至2.5亿美元--TRLPC

路透香港11月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，绿地润东汽车集团首次银团贷款，在一般银团阶段吸引九家银行加入后，金额可望提高至2.5亿美元。此贷款为三年期。

消息人士称，目前正在敲定额度分配。

牵头行兼簿记行(MLAB)渣打银行及中信银行(国际)展开一般银团筹组时，原始规模为1亿美元，设有5,000万美元绿鞋贷款的选项。

此贷款的一般银团最高综合收益为405个基点，按基准利率加码幅度为337.5个基点，平均期限2.6年。

高级银团阶段的邀请参贷条件为综合收益415个基点，其中管理费用201个基点。

绿地润东前身为润东汽车集团有限公司，是一家专注在豪华高端汽车品牌为主导的综合服务商。地产开发商绿地控股集团有限公司持有30%股权。(完) (编译 蔡美珍；审校 李爽)

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