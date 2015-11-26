重温稿-台湾货币市场：短率持稳低位跨月交投放大，难再现下调空间

* 拆款利率未变，跨月需求放大 * 短票低位测向0.36% * RP月底效应渐显现 记者 董永年 路透台北11月25日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。宽裕环境依旧，拆款大多以到期续做为主，跨月的 一周拆款交易金额较上日扩大，显示在利率未进一步变化下，多数需求在今日显现。 〞跨月需求差不多出来了，票券商在问是否有多的额度可做。〞一大型公股银行交易员说。 一有拆入需求的民营银行调度人士则称，都是向外商银行调度，无论跨月或隔拆的利率都是0.300%，似乎 已经没有进一步下调空间。 今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利率 0.301% 0.301% --隔夜拆款利率区间 0.270-0.330% 0.270-0.330% --一周拆款利率区间 0.280-0.380% 0.295-0.380% **短票利率低位下测** 短票市场方面，交易商指出，银行端待消化资金仍多，30天期短票利率低点近日开始触即0.36%，不过交 易量不大，成交主流仍在0.37%。 〞因为客人钱多，愿意以价制量。〞一大型票券商主管说。 另一大型票券商交易员则表示，由于拆款利率已持平于短票甚至略高，会调整调度做法，以积极卖票为主 。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.37%，少部分成交在0.36、0.38%；而60天期、 90天期短票利率主要成交在0.38%和0.39%。利率同上日。 集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.376%，前日在0.374%； 上日区间0.36-0.47%，前日在0.37-0.48%；上日成交量49.10亿台币，前日60.85亿台币。 台湾央行周三公布，今日共发行4,608.5亿台币定存单；与今日存单到期金额4,621.5亿台币相较，存单发 行余额减13亿台币。 本周到期央行定存单金额共达7,130.75亿台币；本周余日存单到期金额分别为：周四为1,244.2亿及周五2 71.0亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为306亿台币，累积超额准备6,755亿台币、加计前期1%的超额准 备达7,769亿台币。 **月底效应渐显现** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，月底例行性赎回效应逐渐显现，整体资金虽偏多，但多缺不一， 惟因可承做的券太少，因此利率维持既有水准不变。 一大型证券商指出，感觉今天钱没有很多，因为客户没有一直来要券。 〞因为月底到了，这样比较正常。〞证券商交易员说。 另一大型票券商交易员则称，今天投信资金有进有出，但资金仍相当宽松，感觉民间法人可跨年的额度在 增加，因为钱没地方可去。 证券商10天期公债的附买回利率主要成交利率大致同上日，主要成交在0.39-0.40%；10天期以上公司债RP 主要成交在0.49-0.50%。债券附买回成交利率高低，与票券商及各金融机构的信评条件/议价能力和承作对象 各有不同，因此成交利率区间差异相当大。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持平；短天期公债附买回利率区间落在0.30-0.33%；短 天期公司债附买回利率区间在0.34-0.37%。(完) (审校 林高丽)