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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 17:41 BJT

标题新闻：英国10月经季调抵押贷款批准件数较上年同期增加21%至45,437件--英国银行业者协会

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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