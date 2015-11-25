瑞士个股：先正达正寻求展开收购、组建合资公司或出售资产

路透苏黎世/法兰克福11月25日 - 瑞士农业集团先正达(Syngenta) 的董事长Michel Demare周三向一家报纸表示，先正达正在寻求展开收购、组建合资公司或出售资产。该公司刚在三个月前拒绝了孟山都(Monsanto) 发出的470亿美元的收购提议。

“我们希望扮演积极的角色，这在我们谈判的方式上有所体现。收购、组建合资公司或出售部分资产都在考虑之中，”瑞士报纸Tages-Anzeiger援引Demare的话称。Demare和先正达临时执行长John Ramsay一道接受了采访。访谈文章于周三出版。

“如果未来半年内没有交易达成，我将会感到意外，”Demare还称。

自从孟山都放弃对先正达的收购后，业内人士一致预计该行业将出现重大整并。Demare之前表示，正在就合并进行密集的讨论。(完)