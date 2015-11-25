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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 18:03 BJT

路透基点：中国水务重返联贷市场，筹办2亿美元新贷款--TRLPC

路透香港11月25日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，在香港上市的中国水务集团重返银团贷款市场，筹办一笔2亿元融资。八个月前，中国水务刚完成筹组一笔1亿美元贷款。

新贷款均分为AB两部分，A部分10年期贷款由亚洲开发银行提供，B部分七年期贷款由澳新(澳盛)银行牵头。

B贷款正在筹组银团，设有第五年年底可卖回权(put option)。

贷款利率按基准加码270个基点，平均期限3.95年，邀请参贷层级如下：

承贷1,500万美元者，综合收益292.78个基点，获得主办行头衔；

承贷1,000-1,400万美元，综合收益288.99个基点，获得安排行头衔。

11月30日预定在香港举行银行说明会。回覆承诺期限为12月31日。

中国水务3月取得一笔1亿美元六年期贷款。 (完) (编译 蔡美珍；审校 白云)

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