中国债市：ST湘鄂债拟引入中湘实业代偿剩余债务约3亿，已违约逾七个月

路透上海11月25日 - “ST湘鄂债” 违约逾七个月后，其未清偿债务有望实现全额兑付。该期债券的发行人*ST云网 周三公告称，公司已签署附有生效条件的债务和解协议，拟引入岳阳市中湘实业有限公司进行代偿。

公告显示，“ST湘鄂债”未向投资人清偿的本息及违约金合计3.08亿元人民币，加上各类费用，*ST云网应偿还的债务总额为3.09亿元。

此外，协议生效的条件包括，*ST云网股东大会、“ST湘鄂债”持有人表决通过、债券主承销商广发证券 同意中科云网债务重组，以及*ST云网实际控制人孟凯持股解除查封并解除抵质押手续等。广发证券拟于12月9日召开债券持有人大会，对该和解协议进行表决。

“ST湘鄂债”全称为北京湘鄂情股份有限公司2012年公司债券，因今年4月未能支付利息及回收款项，发生利息及本金违约，成为首个未能兑付本金的中国公募债券。

该期债券于2012年5月15日起在深交所挂牌交易，发行规模4.8亿元，存续期限为五年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；2015年2月10日，发行人以12%的回购比例提前回购部分债券。

*ST云网5月曾公告称，已向该期债投资者全额支付今年应付利息及违约金，同时向登记回售部分债券持有人，按35%的比例部分偿付本金及违约金。

中科云网原名湘鄂情，主营业务为餐饮，后因计划转型新媒体、大数据等新业务而更名。由于其经审计净利润连续两年亏损，且净资产为负值，中科云网股票自4月30日起被实施退市风险警示。

*ST云网股票自6月3日起停牌，停牌前收报9.22元。(完)

参看公告详情，可点选深圳证券交易所 here (发稿 吕雯瑾; 审校 林高丽)