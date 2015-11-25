中国债市：ST湘鄂债拟引入中湘实业代偿剩余债务约3亿，已违约逾七个月

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透上海11月25日 - “ST湘鄂债” 违约逾七个月后，其未清偿债务有望实现全额兑付。该期债券的发行人*ST云网 周三公告称，公司已签署附有生效条件的债务和解协议，拟引入岳阳市中湘实业有限公司进行代偿。
公告显示，“ST湘鄂债”未向投资人清偿的本息及违约金合计3.08亿元人民币，加上各类费用，*ST云网应偿还的债务总额为3.09亿元。
此外，协议生效的条件包括，*ST云网股东大会、“ST湘鄂债”持有人表决通过、债券主承销商广发证券 同意中科云网债务重组，以及*ST云网实际控制人孟凯持股解除查封并解除抵质押手续等。广发证券拟于12月9日召开债券持有人大会，对该和解协议进行表决。
“ST湘鄂债”全称为北京湘鄂情股份有限公司2012年公司债券，因今年4月未能支付利息及回收款项，发生利息及本金违约，成为首个未能兑付本金的中国公募债券。
该期债券于2012年5月15日起在深交所挂牌交易，发行规模4.8亿元，存续期限为五年，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；2015年2月10日，发行人以12%的回购比例提前回购部分债券。
*ST云网5月曾公告称，已向该期债投资者全额支付今年应付利息及违约金，同时向登记回售部分债券持有人，按35%的比例部分偿付本金及违约金。
中科云网原名湘鄂情，主营业务为餐饮，后因计划转型新媒体、大数据等新业务而更名。由于其经审计净利润连续两年亏损，且净资产为负值，中科云网股票自4月30日起被实施退市风险警示。
*ST云网股票自6月3日起停牌，停牌前收报9.22元。(完)
参看公告详情，可点选深圳证券交易所 here (发稿 吕雯瑾; 审校 林高丽)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。