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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 18:15 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收涨1.1%，受上海期胶和隔夜油价上涨提振

上海期交所主力1月期胶合约 大涨550元人民币或5.4%，收报每吨10,775元。

“今天TOCOM期胶反弹，但除非基本面有偏多的改变，比如中国需求上升等，否则胶价仍将承压。”Yoshida称。

新加坡商品交易所(SICOM)近月12月合约 最新报每公斤114.8美分，上涨0.3美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 汪红英/张若琪 审校 白云/李婷仪)

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