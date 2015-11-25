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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 18:16 BJT

标题新闻：马来西亚11月1-25日棕榈油出口较上月同期减少0.8%至1,215,953吨--船货验证机构SGS

注：船货验证机构SGS全称为Societe Generale de Surveillance。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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