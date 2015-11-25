中港个股：中信银行发布交易银行战略，或建电商平台并与百信银行联动

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透北京11月25日 - 中国全国性商业银行--中信银行 周二发布“交易+”公司金融互联网服务品牌，迈出发展交易银行的重要一步。此举意在整合梳理公司金融产品，并希望通过线上化方式更好的发掘产业链上下游的客户；未来或推出电商平台。
中信银行人士表示，随着对公产品丰富，创设的基础资产也会与零售业务联动，拿到零售端进行销售；此外，未来将成立的百信银行亦或和“交易+”战略产生协同。
中信银行在“交易+”品牌发布会上介绍，中信银行将立足企业交易行为和整体交易链条，提供多元化金融服务，而“交易+”品牌的背后涵盖了“e收付、e财资、e贸融、e电商、e托管、e渠道”等多个更加标准化的对公金融服务产品。
一位资深银行业分析师指出，交易银行业务是在商业交易中捕捉机会，提供企业在交易当中的各种金融需求，业务范围包括支付结算、现金管理、贸易融资、资产托管等。
中信银行行长李庆萍对路透表示，“交易+品牌战略发布后，中信银行的组织架构不调整，这是把以前的对公互联网金融产品整合包装成组合产品，通过产品整合满足企业各种金融需求。”
虽然不涉及组织架构的调整，但是中信银行未来或有一系列布局。李庆萍指出，中信银行交易银行战略加强了线上功能，将支付结算、现金管理、贸易融资、财务优化、风险管理等一系列产品整合，并嵌入到客户的交易活动。
而该行党委委员杨毓表示，未来中信银行在增强企业财务服务的基础上，要往企业的业务链条延伸，企业的电子化需求不仅体现在财务端、还体现在业务端，不仅体现在操作的高效上，更体现在对业务发展的助力；这里的服务包括对企业产业链条的整合，涉及电子商务的建设。
此前，中信银行和五矿集团合作建设了五矿电商平台，整合整个钢铁产业链，而中信银行也在产业链交易当中嵌入金融产品，如智能支付、在线融资等。中信集团人士表示，中信银行内部也有基于产业链的客户管理系统，很可能将这些平台完善外推。
上述集团人士认为，中信银行依托大客户，在产业链上下游交易中寻找机会，这点由于中信集团子公司的协同效用，优势将更加明显；目前，中信集团提倡子公司业务协同，业务协同部门也被集团上收，中信银行亦可借着集团优势进行业务交叉。
上周，中信银行公告称，拟与百度 合资成立直销银行，拟定名称为“百信银行股份有限公司”，暂定现金投入20亿元人民币，由中信银行绝对控股。（完） (发稿 李贺; 审校 黄凯)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。