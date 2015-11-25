中港个股：中信银行发布交易银行战略，或建电商平台并与百信银行联动

路透北京11月25日 - 中国全国性商业银行--中信银行 周二发布“交易+”公司金融互联网服务品牌，迈出发展交易银行的重要一步。此举意在整合梳理公司金融产品，并希望通过线上化方式更好的发掘产业链上下游的客户；未来或推出电商平台。

中信银行人士表示，随着对公产品丰富，创设的基础资产也会与零售业务联动，拿到零售端进行销售；此外，未来将成立的百信银行亦或和“交易+”战略产生协同。

中信银行在“交易+”品牌发布会上介绍，中信银行将立足企业交易行为和整体交易链条，提供多元化金融服务，而“交易+”品牌的背后涵盖了“e收付、e财资、e贸融、e电商、e托管、e渠道”等多个更加标准化的对公金融服务产品。

一位资深银行业分析师指出，交易银行业务是在商业交易中捕捉机会，提供企业在交易当中的各种金融需求，业务范围包括支付结算、现金管理、贸易融资、资产托管等。

中信银行行长李庆萍对路透表示，“交易+品牌战略发布后，中信银行的组织架构不调整，这是把以前的对公互联网金融产品整合包装成组合产品，通过产品整合满足企业各种金融需求。”

虽然不涉及组织架构的调整，但是中信银行未来或有一系列布局。李庆萍指出，中信银行交易银行战略加强了线上功能，将支付结算、现金管理、贸易融资、财务优化、风险管理等一系列产品整合，并嵌入到客户的交易活动。

而该行党委委员杨毓表示，未来中信银行在增强企业财务服务的基础上，要往企业的业务链条延伸，企业的电子化需求不仅体现在财务端、还体现在业务端，不仅体现在操作的高效上，更体现在对业务发展的助力；这里的服务包括对企业产业链条的整合，涉及电子商务的建设。

此前，中信银行和五矿集团合作建设了五矿电商平台，整合整个钢铁产业链，而中信银行也在产业链交易当中嵌入金融产品，如智能支付、在线融资等。中信集团人士表示，中信银行内部也有基于产业链的客户管理系统，很可能将这些平台完善外推。

上述集团人士认为，中信银行依托大客户，在产业链上下游交易中寻找机会，这点由于中信集团子公司的协同效用，优势将更加明显；目前，中信集团提倡子公司业务协同，业务协同部门也被集团上收，中信银行亦可借着集团优势进行业务交叉。