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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 18:59 BJT

东南亚股市：多数收高，菲律宾股市创逾两周收盘高位

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 341.39 1.21 +0.35 -16.89 410.77

新加坡 2891.58 -31.91 -1.09 -14.07 3365.15

马来西亚 1684.42 7.39 +0.44 -4.36 1761.25

泰国 1381.46 -3.46 -0.25 -7.76 1497.67

印尼 4585.55 40.17 +0.88 -12.27 5226.95

菲律宾 7059.14 66.54 +0.95 -2.37 7230.57

越南 595.70 1.87 +0.31 +9.18 545.63

(完)

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法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 于春红)

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