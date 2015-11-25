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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 19:04 BJT

中国新债：贵州定向发行6.37亿元一般及专项地方债，利率较下限上浮15%

路透上海11月25日 - 中国贵州省财政厅周三公告，今日采用定向承销方式发行了总额6.3650亿元人民币的地方政府债，含一期一般债、一期专项债券，均为置换债券；两期债利率较下限均上浮15%。

其中，一般债券7905万元，期限为三年，票面利率为3.28%；专项债券5.5745亿元，期限五年，票面利率为3.44%。

从此前已公布的地方债定向发行情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多；而陕西省定向债利率则较下限上浮20%。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 黄凯)

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