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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 19:12 BJT

东欧情势：乌克兰禁止国有能源公司进口俄天然气，并禁止俄航班过境

路透基辅11月25日 - 乌克兰总理亚采纽克(Arseny Yatseniuk)周三表示，该国政府将禁止国有能源公司Naftogaz从俄罗斯进口天然气，以降低对俄罗斯的能源依赖。

亚采纽克还表示，基辅方面还将禁止俄罗斯航班过境乌克兰领空。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)

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