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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 19:41 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高，为五个交易日来首次收涨

路透雅加达11月25日 - 马来西亚棕榈油期货周三收高，从稍早跌势中反弹，结束了此前四个交易日的颓势，受空头回补带动，另外亦因减产报告抵消了马币走强的影响。

指标2月棕榈油期货 收涨逾1%，报每吨2,300马币。

吉隆坡一棕榈油交易员称，买家返回市场，因四日来的跌势使棕榈油价格跌至有吸引力的水平。

吉隆坡另一交易员称，“市场上升部分亦因产量下降，”

该交易员补充称，马来西亚棕榈油协会(MPOA)报告，11月1-20日棕榈油产量较上月同期下降10%。

今日稍早，棕榈油期货一度触及盘中低点2,260马币，为10月27日以来的最低。

马币兑美元 涨逾1%，触及10月19日以来的当日高位。

货物检验机构Intertek Testing Services表示，11月1-25日马来西亚棕榈油出口较前月持平，为1,200,107吨。

今日棕榈油期货成交量为43,072口，高于日均35,000口的成交量。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)

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